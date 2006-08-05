Янукович встретится с Ехануровым, чтобы простить ему недостатки

5 августа новоизбранный премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится со своим предшественником Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время первого заседания новоизбранного правительства.

«Мы завтра (5 августа. - УНИАН) встречаемся с Ю.ЕХАНУРОВЫМ. Нужно, чтобы мы отработали модель отношений преемственности, и это нужно делать и в будущем», - сказал премьер-министр. В.ЯНУКОВИЧ также порекомендовал новоизбранным министрам встретиться со своими предшественниками для выяснения состояния дел в министерствах.

Он подчеркнул, что его правительство должно использовать весь позитив, наработанный предшественниками.

«Все недостатки, я подчеркиваю недостатки, а не негатив, или ошибки мы должны простить предшественникам и не делать из этого политику», - подчеркнул премьер.

«Если кто-то будет говорить, что, дескать, до меня никто ничего не делал, у меня будет отношение очень негативное», - добавил премьер-министр.

Он также отметил, что правительству Ю.ЕХАНУРОВА удалось исправить многие ошибки предыдущего правительства, но конечно не все.