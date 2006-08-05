Янукович проведет собеседования со всеми министрами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет собеседования со всеми новоназначенными министрами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время первого заседания новоизбранного правительства.

«Хотел бы, чтобы вы подготовились для личной встречи-собеседования со мной», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что для него очень важно понять каждого министра в контексте тех полномочий, которые он будет выполнять в министерстве.