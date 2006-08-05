Янукович встречался с Луценко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о согласованности с Юрием ЛУЦЕНКО решения о его назначении министром внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил журналистам на брифинге после закрытия первой сессии парламента пятого созыва.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это решение было согласовано с Президентом Украины. Он также отметил, что вчера встречался с Ю.ЛУЦЕНКО. «Мне показалось, что мы друг друга поняли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Если мы будем стоять на букве закона и не будем политизировать ту или иную должность, то мы достигнем нашей цели – плодотворной работы для общества», - добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, давал ли согласие Ю.ЛУЦЕНКО на его назначение, В.ЯНУКОВИЧ сказал, «да, он давал».

Как сообщал УНИАН, в департаменте по связям с общественностью МВД Украины сообщили, что с 4 августа Ю.ЛУЦЕНКО находится на больничном, а обязанности руководителя этого ведомства исполняет заместитель министра Петр КОЛЯДА.

20 июля с.г. Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что не будет ни при каких условиях работать в Кабинете Министров, если его возглавит лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

“Я действительно не буду членом Кабмина из-за ЯНУКОВИЧА, если такое политическое горе произойдет в нашей стране”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что это стало возможным, «потому, что такое волеизъявление граждан, к которому доточили предательство лидера одной из политических сил».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ как гражданин Украины может избирать и быть избранным, но он лично не будет работать под его руководством, поскольку это противоречит его политическим принципам. Он подчеркнул, что проинформировал об этом Президента.