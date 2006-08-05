Если политик не хочет работать - это его дело

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что если какой-то политик не желает работать в новоизбранной команде – это его личное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам на брифинге после закрытия первой сессии парламента пятого созыва.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает по поводу заявления новоизбранного министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, который сказал, что не исключает своего отказа от министерского портфеля, и насколько стабильным в связи с этим может быть нынешнее правительство В.ЯНУКОВИЧ сказал, что стабильность – это уровень ответственности, как отдельно каждого политика, так и в целом правительства, парламента. «Если тот или иной политик будет мешать этой стабильности или у него не будет желания работать в системе новоизбранной власти, то это его личное дело», - сказал В.ЯНУКОВИЧ добавив, что уверен в том, что такие случаи будут единичны.