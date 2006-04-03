Партия зеленых, СПУ, блок Литвина и “Наша Украина” добились своего

Харьковская городская избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на 19 избирательных участках Харькова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель комиссии, такое решение было принято в связи с жалобами на нарушения, которые поступили от партий и блоков, принимавших участие в выборах в Харьковский городской совет. Эти участки расположены в семи из девяти административных районов Харькова.

Обжалуют результаты голосования те политические силы, отметил представитель ТИК, которые проиграли выборы. В частности, это Партия зеленых, СПУ, Народный блок Литвина и “Наша Украина”.

Всего в Харькове насчитывается 611 избирательных участков.

Председатель городской ТИК Эдуард ИВАНОВ перед этим сообщил УНИАН, что комиссия не объявляла результатов голосования, поскольку они обжалованы в суде.