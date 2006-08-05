Нашеукраинцы могут отказаться от постов в правительстве
Об этом говорят источники в НУ
Новоназначенный министр юстиции Роман ЗВАРИЧ не исключает, что может отказаться от своей должности в правительстве.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ отметил, что сегодня он является министром юстиции, но он не может утверждать, что он им останется и в дальнейшем, поскольку в новоназначенном правительстве не выдержана система сдерживаний и противовесов.
Как говорят источники в «Нашей Украине», подобные решения могут принять и другие нашеукраинцы, которые стали сегодня министрами.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР утвердила состав нового Кабинета Министров во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
В частности членам нового правительства от “Нашей Украины” стали:
министр культуры Игорь ЛИХОВЫЙ;
министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО;
министр по делам семьи, детей и молодежи Юрий ПАВЛЕНКО;
министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА;
министр юстиции Р.ЗВАРИЧ.