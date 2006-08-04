ВР проголосовала проект постановления о составе Кабинета Министров

23:24, 04 августа 2006
Политика
2329

Верховная Рада Украины проголосовала проект постановления о персональном составе Кабинета Министров Украины.

Согласно с документом, первым вице-премьер-министром финансов предлагается назначить Николая АЗАРОВА.

Вице-премьер-министром - министром строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимира РЫБАКА

– вице-премьер-министром Украины Андрея КЛЮЕВА;

– вице-премьер-министром Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА;

– министром экономики Владимира МАКУХУ;

– министром угольной промышленности Сергея ТУЛУБА;

– министром топлива и энергетики Юрия БОЙКО

– министром иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА;

– министром культуры Игоря ЛИХОВОГО;

– министром здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО;

– министром охраны окружающей естественной среды Василия ДЖАРТЫ;

– министром труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА;

– министром промышленной политики Анатолия ГОЛОВКО;

– министром транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО;

– министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО;

– министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ;

– министром юстиции Романа ЗВАРИЧА;

– министром аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА;

– министром внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО;

– министром обороны Анатолия ГРИЦЕНКО;

– министром образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО;

- министром Кабинета Министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА;

- министром по связям с ВР и другими учреждениями государственной власти Украины Ивана ТКАЛЕНКО.

По представлению премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосовал за этот состав правительства.

"За" - 269 депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter