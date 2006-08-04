ВР проголосовала проект постановления о составе Кабинета Министров

Верховная Рада Украины проголосовала проект постановления о персональном составе Кабинета Министров Украины. Согласно с документом, первым вице-премьер-министром финансов предлагается назначить Николая АЗАРОВА. Вице-премьер-министром - министром строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимира РЫБАКА – вице-премьер-министром Украины Андрея КЛЮЕВА; – вице-премьер-министром Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА; – министром экономики Владимира МАКУХУ; – министром угольной промышленности Сергея ТУЛУБА; – министром топлива и энергетики Юрия БОЙКО – министром иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА; – министром культуры Игоря ЛИХОВОГО; – министром здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО; – министром охраны окружающей естественной среды Василия ДЖАРТЫ; – министром труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА; – министром промышленной политики Анатолия ГОЛОВКО; – министром транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО; – министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО; – министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ; – министром юстиции Романа ЗВАРИЧА; – министром аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА; – министром внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО; – министром обороны Анатолия ГРИЦЕНКО; – министром образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО; - министром Кабинета Министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА; - министром по связям с ВР и другими учреждениями государственной власти Украины Ивана ТКАЛЕНКО. По представлению премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосовал за этот состав правительства. "За" - 269 депутатов.

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