ВР проголосовала проект постановления о составе Кабинета Министров
Верховная Рада Украины проголосовала проект постановления о персональном составе Кабинета Министров Украины.
Согласно с документом, первым вице-премьер-министром финансов предлагается назначить Николая АЗАРОВА.
Вице-премьер-министром - министром строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимира РЫБАКА
– вице-премьер-министром Украины Андрея КЛЮЕВА;
– вице-премьер-министром Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА;
– министром экономики Владимира МАКУХУ;
– министром угольной промышленности Сергея ТУЛУБА;
– министром топлива и энергетики Юрия БОЙКО
– министром иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА;
– министром культуры Игоря ЛИХОВОГО;
– министром здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО;
– министром охраны окружающей естественной среды Василия ДЖАРТЫ;
– министром труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА;
– министром промышленной политики Анатолия ГОЛОВКО;
– министром транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО;
– министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО;
– министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ;
– министром юстиции Романа ЗВАРИЧА;
– министром аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА;
– министром внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО;
– министром обороны Анатолия ГРИЦЕНКО;
– министром образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО;
- министром Кабинета Министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА;
- министром по связям с ВР и другими учреждениями государственной власти Украины Ивана ТКАЛЕНКО.
По представлению премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосовал за этот состав правительства.
"За" - 269 депутатов.