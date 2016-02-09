Имя, сестра, имя!

Июль 2015 года: «Коалиция находится в состоянии кризиса, она перестала конструктивно разговаривать между собой… Во многих министерствах реформы, к сожалению, только провозглашаются. Если и дальше так будет продолжаться, руководители этих ведомств будут вынуждены уйти в отставку. Правительство кредитов должно быть заменено на правительство инвестиций».

Октябрь 2015 года: «У нас будет очень жесткий разговор с премьером, он ответит за политику ЖКХ, за большие ошибки в индексации пенсий и зарплат и другие вещи… Думаю, что мы можем прогнозировать серьезные изменения в украинском Кабмине вплоть до глобальных уже в течение ноября месяца».

Ноябрь 2015 года: «Основной критерий – это готовность правительства менять правила налоговой жизни. Если правительстов не готово к этому, то, я боюсь, что мы будем вынуждены менять правительство».

Февраль 2016 года: «Должен засвидетельствовать, что у нас уже 100% политический кризис коалиции и правительства… Сегодня стало понятно, что у правительства Яценюка нет 226 голосов для принятия важных законов по евроинтеграции, развитию страны и экономики... Что делать? Искать выход без ультиматумов, я другого выхода не вижу".

Подобный кризис, в основе которого лежит противостояние президента и премьера и личный, может продолжаться достаточной долго

Все эти слова были произнесены одним известным стране человеком – главой крупнейшей в Верховной Раде фракции Юрием Луценко. Вам не кажется, что у нас есть шанс услышать что-то подобное в июле 2016 года и феврале 2017 года?

Все происходящее с бесконечными разговорами о кризисе во власти и необходимости смены правительства напоминают блуждание известной девочки Алисы, попавшей в кроличью нору.

Как мы знаем из нашей истории, подобный кризис, в основе которого лежит противостояние президента и премьера и личный, в том числе, шкурный интерес участников политической игры, может продолжаться достаточной долго. Его не разрешить, пока не будет найдена лучшая кандидатура на пост главы правительства, чем Яценюк.

Очевидно, чтобы прервать утомительное блуждание по кругу, инициаторам отставки Кабинета министров необходимо, наконец, вернуться к началу нашей истории и сказать: кого они хотят видеть новым главой правительства страны.

Многие, конечно, понимают, что мотивация и критерии этого выбора у различных действующих лиц будет разной. Воюющей пост-революционной стране нужен эффективный менеджер, который бы начал масштабную борьбу с коррупцией в исполнительной власти и вырвал из грязной канавы забуксовавший локомотив реформ.

Президенту и парламентариям, которым предстоит осуществить этот сложный выбор, это также необходимо, однако есть одно осложняющее все «но». Не секрет, что Петр Алексеевич будет смотреть на любую кандидатуру на пост главы правительства как на конкурента на будущих президентских выборах. А часть депутатов Рады хотела бы видеть новым премьером лояльного управленца, который бы понимал «намеки» и способствовал назначению нужных людей в нужные госкомпании. Другая часть парламентариев будет не склонна отдавать премьерский портфель в руки команды главы государства, чтобы не позволить осуществить монополизацию власти в стране.

Хуже всего, что до сих пор мы не услышали имя этого человека, который мог бы сменить на посту премьера Яценюка

Что мы точно знаем? Новым премьер-министром, если главу Кабмина все же сменят, скорее всего, будет назначен лояльный главе государства и дружески настроенный к парламенту человек. Но даже в этом случае – возможный экономический успех нового премьер-министра в 2016 – 2017 годах увеличит риск выхода ситуации из-под контроля и возгорания нового конфликта по линии двух первых лиц страны в связи с приближением даты очередных президентских выборов.

Как мы видим, пока все сложно. И хуже всего, что до сих пор мы не услышали имя этого человека, который мог бы сменить на посту премьера Яценюка.

Понятное дело, что Порошенко будет кивать на парламент, утверждая, что определиться с именем персонального состава нового правительства и, самое главное, назвать имя главы этого правительства, должны депутаты Рады. Также мы понимаем, что мнение первого лица государства в этом вопросе будет ключевым.

Поэтому, Юрий Витальевич & Co, пора завершить многомесячное кормление страшилками о кризисе во власти и обещаниями скорой смены Кабинета министров и, наконец, назвать имя вашего кандидата на пост премьер-министра!

Это ускорит нахождение выхода из кроличьей норы.

В сказке Льюиса Кэрролла Гусеница дала заблудившейся девочке Алисе следующий полезный совет: «Выход всегда находится там же, где и вход. Только с обратной стороны. Вернись в точку отсчета – и ты найдешь выход».

Прислушайтесь к нему, уважаемые вершители судеб страны! И не забывайте о последовавших за этим советом словах Алисы: «А где он, вход? Куда идти-то?».

Юрий Куликов