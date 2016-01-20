Постпред Украины в ООН: боевики должны быть заинтересованы в успешной работе миссии ООН на Донбассе

Об этом в интервью Голосу Америки сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Украинский дипломат выразил надежду, что в успешной работе миссии ООН должны быть заинтересованы и силы боевиков.

Ельченко также отметил, что есть «определенные продвижения» с идеей миротворческого контингента ООН на востоке Украины, но подробностей не рассказал. Предложение Украины о создании такого контингента несколько месяцев назад заблокировала Россия, воспользовавшись своим правом вето в Совете Безопасности.

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Отмечается, что в составе делегации будут представители департамента разоружения и отдела разминирования, которые будут определять, что именно может взять на себя ООН. Владимир Ельченко отметил, что мины и остатки боеприпасов и техники влекут за собой увечья и даже смерть гражданских жителей. По его словам, организация готова выделять на такие операции существенные средства.

«Я не думаю, что будут какие-то препятствия. Я не говорю, что уже завтра начнется развертывание миротворческой операции ООН. Мы говорим лишь об одном из элементов: как нам сфокусировать помощь ООН в вопросе разминирования на востоке Украины. Миссия приедет, сделает расчеты. Возможно будет создан небольшой офис ООН в Украине», - сказал Владимир Ельченко в интервью из Нью-Йорка.

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Миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко пригласил в Украину оценочную миссию ООН для изучения ситуации на Донбассе о возможности размещения миротворческой миссии на востоке страны.