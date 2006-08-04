В парламенте создано межфракционное объединение «За науку Украины»

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины из фракции Партии регионов Юрий КАРАКАЙ, который возглавил объединение.

По его словам, сейчас в состав объединения вошли 27 народных депутатов, которые представляют все парламентские фракции. «Деятельность предусматривает принятие всесторонних мер для сохранения и развития украинской науки», - сказал он.