В парламенте создано межфракционное объединение
21:42, 04 августа 2006Политика
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«За науку Украины»
В парламенте создано межфракционное объединение «За науку Украины»
Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины из фракции Партии регионов Юрий КАРАКАЙ, который возглавил объединение.
По его словам, сейчас в состав объединения вошли 27 народных депутатов, которые представляют все парламентские фракции. «Деятельность предусматривает принятие всесторонних мер для сохранения и развития украинской науки», - сказал он.
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