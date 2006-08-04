Тимошенко: криминалитет временно пришел к власти

Лидер оппозиционного блока БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что, несмотря на временные трудности, Украина имеет достойное будущее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала, комментируя журналистам сегодняшние результаты голосования в Верховной Раде по кандидатуре премьер-министра.

„Благодарю всю нашу политическую команду, депутатов фракции БЮТ за то, что, несмотря на деньги, должности и привилегии, которыми их пытались соблазнить, на запугивание и шантаж, никто из них не проголосовал за кандидатуру ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины, за исключением нескольких исключенных из фракции предателей, которые покрыли себя позором и заслужили осуждение и презрение народа”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что и в дальнейшем ее команда “будет монолитной и сильной, что она мужественно и неотступно будет противостоять криминалитету, который временно пришел к власти”.

При этом она выразила поддержку “всем народным депутатам других фракций, которые не проголосовали и не сдали Украину, как это сделали другие депутаты”. “И именно потому, что в этом зале есть настоящие народные депутаты - это значит, что, несмотря на временные сложности, Украина имеет достойное будущее”, - подчеркнула лидер БЮТ.