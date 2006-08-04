Янукович поблагодарил своих сторонников, собравшихся перед ВР

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил своих сторонников, которые собрались перед Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва в заседании ВР премьер вышел к своим сторонникам и произнес небольшую речь, в которой заявил, что сегодняшний день стал днем объединения Украины. После чего он совершил своеобразный круг почета по периметру площади перед ВР, где собрались его сторонники.

Во время его прохождения звучала песня о Партии регионов.