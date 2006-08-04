Янукович планирует первые зарубежные визиты
20:57, 04 августа 2006Политика
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в Брюссель, Москву, Вашингтон
Новоизбранный премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает осуществить первые зарубежные визиты в Брюссель, Москву и Вашингтон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Первые визиты – это Брюссель, Москва, США», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что сейчас не готов ответить, когда именно эти визиты будут проведены.
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