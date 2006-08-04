Янукович предлагает Азарова на должность первого вице-премьера

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает кандидатуру Николая АЗАРОВА на должность первого вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Мы предлагаем кандидатуру Николая Яновича АЗАРОВА», - сказал он. При этом он отметил, что кандидатура Петра ПОРОШЕНКО на эту должность даже не рассматривалась.

На уточняющий вопрос журналистов, представители каких фракций на какие должности в Кабмине могут претендовать, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что у него сейчас нет полного перечня и этот вопрос согласовывается.

Позже он добавил, что в состав правительства войдут представители Коммунистической партии Украины.