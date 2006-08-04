Янукович сегодня хочет провести первое заседание правительства

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет сегодня провести первое заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я убежден, что сегодня будет результативное голосование по составу правительства и сегодня мы проведем первое заседание», - сказал он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ не назвал кандидатуры на должности министров.