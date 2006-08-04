Для принятия двух законов не хватило голосов СПУ

Из-за отказа фракции СПУ принимать участие в голосовании Верховная Рада не приняла изменения в составе Совета НБУ и наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, на голосование в парламенте был поставлен проект постановления об изменениях в составе Совета НБУ, в состав которого, среди других, предлагалось включить лидера фракции СПУ Василия ЦУШКО. Однако он начал требовать слова перед голосованием, но голосование было объявлено и фракция СПУ не голосовала. В результате это постановление поддержали только 208 депутатов из 300, зарегистрированных в зале.

Потом на голосование был поставлен проект постановления о назначении членов наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка, однако это постановление также не набрало достаточного количества голосов депутатов – 187 из 296 – из-за отказа СПУ принимать участие в голосовании. После этого первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК объявил получасовой перерыв.

Как сообщалось, после перерыва парламент будет назначать членов Кабмина.