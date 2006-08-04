Судьи Конституционного суда принесли присягу
Работа КС разблокирована
Судьи Конституционного Суда Украины принесли присягу с трибуны Верховной Рады Украины.
Таким образом, с сегодняшнего дня работа Конституционного суда разблокирована.
К присяге приведены 3 судей назначенных 14 ноября 2005 года Президентом Украины, 5 судей – назначенных съездом судей 3 ноября и 5 судей назначенных сегодня по квоте Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, сегодня судьями Конституционного Суда по квоте парламента были избраны Мария МАРКУШ, Анатолий ГОЛОВИН, Михаил КОЛОС, Вячеслав ОВЧАРЕНКО и Петр СТЕЦЮК.
3 ноября 2005 г. седьмой съезд судей Украины избрал пять судей Конституционного Суда Украины: Вячеслава ДЖУНЯ, Ивана ДОМБРОВСКОГО, Анатолия ДИДКОВСКОГО, Ярослава МАЧУЖАКА и Василия БРИНЦЕВА. Шестой судья КС - Андрей СТРИЖАК - был избран на шестом съезде Судей Украины 27 декабря 2004 года.
15 ноября Президент своими указами назначил Владимира КАМПО, Виктора ШИШКИНА и Дмитрия ЛИЛАКА судьями КС.