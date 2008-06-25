Ющенко решил праздновать 400-летие "Могилянки"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом образовал Организационный комитет по подготовке и празднованию 400-летия Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, глава Секретариата Президента должен внести предложения по персональному составу Организационного комитета.

В то же время В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины разработать вместе с Киевской городской государственной администрацией, с учетом предложений Оргкомитета и утвердить до 1 ноября 2008 года мероприятия по подготовке и празднованию 400-летия Национального университета «Киево-Могилянская академия», предусмотрев, в частности: создание в Университете музея украинской победы с использованием мультимедийных средств; приобретение для университета современного учебно-научного оборудования; проведение реконструкции учебных корпусов университета, сооружение учебно-лабораторного корпуса, спортивного комплекса и стадиона, межкорпусных инженерных сетей и дорог, определив при этом порядок и сроки выполнения работ; завершение до 2015 года в установленном порядке реконструкции объектов культурного наследия, которые находятся в пользовании Университета; чеканка и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 400-летию Университета, осуществление спецпогашения почтовой марки.

Также правительство должно рассмотреть в установленном порядке вопрос о: повышении на 100 процентов размеров оплаты труда работникам университета; финансирование ежегодной стажировки 50 научно-педагогических и научных работников и 100 студентов и аспирантов университета в ведущих заграничных учебно-научных центрах и т.п; установление для университета соотношения «преподаватель – студент» один к пяти; разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о предоставлении Университету права принимать окончательное решение относительно присуждения научных степеней и ученых званий.

Кроме того, Кабмин должен вместе с Киевской горгосадминистрацией проработать вопрос относительно: передачи университету зданий корпуса настоятеля Братского монастыря, Братских келий, просфирны Братского монастыря, обеспечив при этом решение вопроса относительно предоставления других помещений для размещения Киевской клинической больницы №15; выделение земельного участка для проектирования и строительства нового городка под учебные и социальные корпуса университета; строительства жилого дома на 70 квартир для сотрудников университета (до 2010 года) и общежитий для студентов не менее на 1 тыс. мест.

В то же время правительство вместе с Севастопольской горгосадминистрацией должно проработать вопрос о создании в установленном порядке филиала университета в городе Севастополе.

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины должен обеспечить освещение мероприятий по подготовке и празднованию 400-летия университета.