Кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает внесение изменений в Конституцию по вопросам местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая с парламентской трибуны.

Он сказал, что политическая реформа обязательно предусматривает реформу и местного самоуправления. По словам кандидата в премьеры, без внесения изменений в разделы, которые касаются местного самоуправления, уже внесенные изменения в Конституцию не будут эффективными. «Мы с вами вместе будем принимать соответствующие решения. Законопроект (о внесении изменений в Конституцию относительно местного самоуправления), который есть в парламенте, нужно будет внимательно рассмотреть, изучить и принять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.