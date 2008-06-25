Тимошенко обещает прийти к Ющенко - если не к Президенту, то к лидеру НУ-НС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует до пятницы обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО новые макропоказатели, а также расходную часть и варианты распределения доходной части госбюджета.

Об этом она заявила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Мы ждем встречи с Президентом, чтобы согласовать все параметры бюджета… Мы как раз и ожидали, что Президент вернется из командировки и назначит такую встречу. И после согласования и утверждения на Кабмине мы внесем документ в Верховную Раду», - отметила премьер.

Она подчеркнула, что до пятницы встреча с В.ЮЩЕНКО должна обязательно состояться.

«Если мы не встретимся до этого с Президентом (до пятницы), то мы примем за основу на заседании правительства (проект изменений в бюджет – УНИАН), если правительство поддержит, а после этого до передачи документа в парламент будем все равно советоваться с Президентом как с лидером НУ-НС», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы должны посоветоваться с Президентом. Возможно, у него есть определенные предложения к бюджету… После того, как мы получим консенсус, в частности, по дополнительной доходной части, мы сможем составить документ в виде законопроекта», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, правительство не рассматривало, как планировалось ранее, новые параметры госбюджта на 2008 год. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин в пятницу, 27 июня, проведет дополнительное заседание, на котором будут рассмотрены изменения и дополнения в госбюджет на текущий год.

Она отметила, что после этого правительство планирует на следующей неделе передать соответствующий законопроект в ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что правительство хотело бы как можно скорее внести соответствующий законопроект в парламент, но Президент обратился к правительству с предложением обсудить изменения в бюджет.

«Мы просто ждем встречи с Президентом страны, чтобы с ним как с лидером блока НУ-НС согласовать эти изменения в бюджет, которые полностью уже проработаны правительством и готовы к внесению в ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.