Янукович назвал сегодняшнее голосование историческим

Кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет сегодняшнее голосование за правительство в парламенте историческим объединением двух команд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая с парламентской трибуны.

«Сегодня будет решаться вопрос фактически объединения тех двух команд, которые последние полтора года стояли по разные берега Днепра», - сказал кандидат. Он выразил убеждение, что этот шаг принесет большой позитив в общество. «Мы не ставим себе целью кого-то ломать через колено, но мы ставим целью идти путем развития», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что после круглого стола, которому положено начало Президентом Украины, политики стали несколько другими. «Несмотря на то, что мы все разные, у нас, как говорят в Украине, разный менталитет, но все мы хотим жить в мире… Нас объединяет наша земля – красивая Украина», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.