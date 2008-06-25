Тимошенко: силовые структуры не работают, идет разгул для спекулянтов

Кабинет министров Украины принял решение о передаче агропромышленному комплексу дизельного топлива и бензина, которые производятся на базе собственной добычи предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы предусмотрели, что в полном объеме все нефтепродукты, которые производятся, будут поставлены с 10-процентной рентабельностью в аграрный комплекс», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такие поставки будут осуществляться с июня по ноябрь включительно.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство надеется, что такие поставки не позволят спекулянтам повышать цены на дизтопливо больше, чем сегодня стоит бензин А-98.

«К сожалению, когда сегодня не работают силовые структуры, идет разгул для спекулянтов, разгул для злоупотреблений. И правительство имеющимися инструментами будет пытаться бороться за то, чтобы спекулянты не разрушали рынок дизтоплива для аграрного комплекса», - сказала премьер.