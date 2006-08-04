Кандидатуры от «Нашей Украины» в правительство еще не согласованы
19:29, 04 августа 2006Политика
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Об этом сообщил Анатолий Кинах
Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ утверждает, что кандидатуры от «Нашей Украины» в состав нового правительства еще не согласованы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КИНАХ сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Кандидатуры пока нет», - сказал он.
Депутат также отметил, что пока остается несогласованной и коалиционное соглашение. «Фракция приняла решение о вхождении в коалицию, но соглашение еще не согласовано», - сказал он. В связи с чем А.КИНАХ выразил сомнение в том, что сегодня удастся сформировать правительство.
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