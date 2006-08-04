Кандидатуры от «Нашей Украины» в правительство еще не согласованы

Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ утверждает, что кандидатуры от «Нашей Украины» в состав нового правительства еще не согласованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КИНАХ сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Кандидатуры пока нет», - сказал он.

Депутат также отметил, что пока остается несогласованной и коалиционное соглашение. «Фракция приняла решение о вхождении в коалицию, но соглашение еще не согласовано», - сказал он. В связи с чем А.КИНАХ выразил сомнение в том, что сегодня удастся сформировать правительство.