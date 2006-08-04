Раскрыта нарколаборатория, устроенная тремя гражданами РФ

Работники отделения по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Тернопольской области во время проведения операции «Мак-2006» в лесу заповедника „Медоборы” в Кременецком районе задержали трех граждан России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте БНОН МВД Украины, указанные граждане в лесу, в палатке, оборудовали подпольную нарколабораторию. 10 суток, вырезая на приусадебных участках жителей окружающих сел мак, злоумышленники изготовляли экстракционный опий.

При обыске, проведенном работниками милиции, из палатки было изъято 4,8 кг концентрированного экстракционного опия, 240 кг зеленых коробочек мака, приспособления для изготовления наркотика, что по ценам “черного рынка“ составляет свыше 500 тысяч гривен.

Установлено, что один из задержанных на протяжении последних 4-х лет в летний период постоянно посещает Кременецкий район, заготовляет или похищает наркосырье и изготавливает экстракционный опий, который затем реализует в городе Ростов-на-Дону Российской Федерации.