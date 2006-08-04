Президент официально предложил кандидатуру Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО официально в сессионном зале Верховной Рады предложил на рассмотрение парламента кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в сессионном зале, Президент сказал: «Я вношу кандидатуру Виктор Федоровича ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра».

Он призвал украинский парламент к пониманию. «Смените политику войны на политику взаимосостязания», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, ему непонятно, когда после четырех месяцев после парламентских выборов политики апеллируют к уличным акциям. «Какой ответ мы хотим услышать?», - спросил В.ЮЩЕНКО. «Сейчас есть палатки, нет людей», - добавил он. Он также отметил, что результаты выборов признала каждая из пяти парламентских политических сил.

Президент отметил, что в процессе формирования коалиции он был сторонником помаранчевой коалиции, однако она была разрушена. «Ее разрушили не «регионы», а амбиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что была сформирована новая коалиция, которая предложила кандидатуру премьера. По словам В.ЮЩЕНКО, на протяжении 15 дней Президент подал эту кандидатуру в парламент. «В соответствии с результатами выборов, парламентом и Президентом пройден правовой путь», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил о проведенном круглом столе с участием представителей всех парламентских сил. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что ни один кадровый вопрос на протяжении переговоров не поднимался. «Мы дрались как львы за одно – будет ли украинской Украина», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что после подписания Универсала национального единства ни одна политическая сила не предана. Он отметил, что Конституция не дает Президенту право ревизии персоналий, но дает право требовать продолжения политического курса.

Также В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что в случае проведения досрочных парламентских выборов их результаты не изменили бы ситуацию. «Мы получим другие результаты в случае досрочных выборов? Нет», - сказал он.

В конце своей речи Президент напомнил, что внес в ВР кандидатуру Анатолия ГРИЦЕНКО на должность министра обороны и Бориса ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел.

Также Президент поздравил новоизбранных судей Конституционного Суда.