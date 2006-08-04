Верховная Рада решила работать сегодня до формирования Кабмина

Верховная Рада Украины решила работать сегодня до формирования Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ в 18.10 закрыл утреннее заседание парламента и сразу объявил об открытии вечернего заседания. Была проведена регистрация народных депутатов.

После этого А.МОРОЗ предложил депутатам проголосовать, чтобы вечернее заседание продолжалось до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня, в том числе и формирования правительства.