В партии "Видродження" прокомментировали результаты голосования за выделение денег на профтехобразование

Передача финансирования профессионально-технического образования на плечи местных бюджетов была стратегически неправильным решением.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя результаты голосования Верховной Рады за проекты законов относительно финансирования ПТУЗ.

«Передача финансирования профессионально-технических учебных заведений из государственного бюджета на места - это шулерство. Сейчас коалиция делает вид, что исправила эту ошибку, которую сама же и создала. В прошлом году власть набрала кредитов на 500 млрд грн, и не нашли 1% с этой суммы - 6 млрд - на финансирование профтехобразования из Государственного бюджета! Не надо залезать в городские и областные бюджеты, не нужно делать в них перераспределение средств, которых там по сути и так не хватает. В таком случае местным властям придется снимать деньги с финансирования ремонта дорог, коммунальной сферы», - сказал Виктор Бондарь.

И добавил, что по его мнению, финансирование профессионально-технического образования должно происходить исключительно из Государственного бюджета, и именно такие предложения содержали содержал пакет законопроектов от депутатов группы «Партия «Видродження».

«Такими темпами скоро на плечи местных общин попытаются переложить и выплаты пенсий и зарплат. Тогда власть сможет сидеть себе спокойно в Киеве и просто проедать бюджетные деньги. Такая политика им нравится, мы уже это все видим", - подчеркнул он.

В то же время народный депутат группы «Партия «Видродження» Олег Кулинич заявил, что финансирование ПТУ стало огромной проблемой для местных советов, и эта ситуация касается каждой области.

«Поэтому депутатская группа «Партия «Видродження» убеждала поддержать именно наш пакет законопроектов, чтобы сохранить государственную поддержку системы профессионально-технического образования. Средств на их финансирование в местных бюджетах категорически не хватает. Хорошо, что Верховная Рада сегодня урегулировала этот вопрос по крайней мере частично», - добавил Олег Кулинич.