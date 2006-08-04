В ВР установлен штандарт Президента

В Верховной Раде установлен штандарт Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в повестке дня заседания парламента предусмотрено рассмотрение вопроса о принесении присяги судьями Конституционного Суда Украины.

В соответствии с законом, во время присяги в сессионном зале ВР должен присутствовать Президент Украины.