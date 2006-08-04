В ВР установлен штандарт Президента
18:10, 04 августа 2006Политика
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Во время присяги должен присутствовать глава государства
В Верховной Раде установлен штандарт Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в повестке дня заседания парламента предусмотрено рассмотрение вопроса о принесении присяги судьями Конституционного Суда Украины.
В соответствии с законом, во время присяги в сессионном зале ВР должен присутствовать Президент Украины.
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