В ВР установлен штандарт Президента

18:10, 04 августа 2006
Политика
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Во время присяги должен присутствовать глава государства

В Верховной Раде установлен штандарт Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в повестке дня заседания парламента предусмотрено рассмотрение вопроса о принесении присяги судьями Конституционного Суда Украины.

В соответствии с законом, во время присяги в сессионном зале ВР должен присутствовать Президент Украины.

 

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