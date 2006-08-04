Мороз: новое правительство будет сформировано сегодня
Об этом спикер заявил журналистам
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ утверждает, что новое правительство будет сформировано сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в парламенте.
Отвечая на вопрос, будет ли сегодня сформировано правительство, А.МОРОЗ ответил: «Я думаю, что будет».
В то же время он отметил, что в ином случае парламент продолжит заседание на время, необходимое для решения этого вопроса.
В контексте сказанного спикер также напомнил, что ВР уже проголосовала за постановление о том, что “парламент будет работать до времени завершения (формирования) Кабинета Министров, сколько бы это ни было: до вечера, до утра, или еще две недели работать, и все будет в порядке!”.
В то же время на вопрос, может ли Президент отозвать представление на назначение премьера, А.МОРОЗ ответил, что Конституция не предусматривает отзыва кандидатуры.