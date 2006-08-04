Мороз: новое правительство будет сформировано сегодня

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ утверждает, что новое правительство будет сформировано сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в парламенте.

Отвечая на вопрос, будет ли сегодня сформировано правительство, А.МОРОЗ ответил: «Я думаю, что будет».

В то же время он отметил, что в ином случае парламент продолжит заседание на время, необходимое для решения этого вопроса.

В контексте сказанного спикер также напомнил, что ВР уже проголосовала за постановление о том, что “парламент будет работать до времени завершения (формирования) Кабинета Министров, сколько бы это ни было: до вечера, до утра, или еще две недели работать, и все будет в порядке!”.

В то же время на вопрос, может ли Президент отозвать представление на назначение премьера, А.МОРОЗ ответил, что Конституция не предусматривает отзыва кандидатуры.