Медведчук обещает продолжение сериала

Лидер объединенных социал-демократов Украины Виктор МЕДВЕДЧУК считает, что украинцы увидят еще не один вариант парламентской коалиции.

Об этом В.МЕДВЕДЧУК сказал, комментируя последние политические события в стране, сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о).

В частности, он отметил, что «положительным в этой ситуации является то, что впервые на постсоветском пространстве полномочия Президента и премьера разделены, и власть в стране теперь уже не зависит от прихоти одного человека. Это и было главной целью политической реформы – сделать власть по настоящему демократической и политически ответственной».

«А то, что процесс формирования правительства и парламентского большинства получился таким запутанным и драматическим, говорит о естественной в таких случаях болезненной реакции Президента, вынужденного расставаться со значительной частью своих полномочий», - считает В.МЕДВЕДЧУК.

В то же время «главным негативным моментом более чем трехмесячного политического спектакля создания парламентской коалиции», по мнению В.МЕДВЕДЧУКА стало то, что «избиратель окончательно запутался в позициях тех политических сил, за которых он голосовал. Как в хорошем американском триллере интрига сохранялась до самой последней секунды, и количество возможных комбинаций коалиции превысило все ожидания. Не исключено, что «голливудские сценаристы» тут тоже приложили свою руку. Они, как известно, не забывают об Украине. К сожалению, когда речь идет о возможности достижения власти, политики не всегда помнят об идеологии, которую исповедуют».

«Поэтому, - уверен В.МЕДВЕДЧУК, - сегодня в Украине многие избиратели еще пересмотрят свои политические симпатии. Думаю, что сегодняшний политический триллер, скорее всего, перерастет в сериал, и мы еще увидим серии «Коалиция-2», «Последняя коалиция», «Коалиция возвращается» и так далее».