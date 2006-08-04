Кириленко подтверждает, что он не войдет в новую коалицию

Вице-премьер-министр Вячеслав КИРИЛЕНКО, избранный в ВР по списку блока “Наша Украина” подтверждает, что он не войдет в новую коалицию.

Об этом он сказал сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«Главным образом это потому, что я продолжаю быть убежденным, что мировоззренческие позиции Партии регионов и “Нашей Украины” очень разные. Я далеко не уверен, что Партия регионов будет действовать в соответствии с духом и буквой подписанного универсала», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Кроме того, он отметил, что не видит для себя возможности голосовать за лидера новой коалиции Виктор ЯНУКОВИЧА.

В.КИРИЛЕНКО также высказал убеждение, что правительство В.ЯНУКОВИЧА не будет предлагать парламенту уже подготовленные правительством Юрия ЕХАНУРОВА законопроектов о развитии языков в Украине, о предоставлении социальных льгот воинам УПА и тому подобное.

Он выразил убеждение, что Партия регионов все равно будет действовать по своему усмотрению. В.КИРИЛЕНКО также отметил, что на сегодняшний день в регионах, где Партия регионов имеет контроль, так и не были отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального и об освобождении территории от НАТО.