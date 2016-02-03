Хэммонд: Россия пытается создать в Сирии "алавитское мини-государство" - BBC

Именно в этом может заключаться конечная цель российского военного вмешательства в сирийский конфликт, заявил Хэммонд в интервью агентству Reuters, передает BBC Украина.

"Верна ли Россия идее мирного урегулирования, или пользуется ею как фиговым листком, пытаясь в то же время обеспечить какую-то военную победу силам Асада, чтобы создать алавитское мини-государство на северо-востоке страны?" - рассуждает в интервью британский министр.

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Алавизм - ответвление шиитского ислама. К алавитам принадлежит семья президента Сирии Башара Асада.

В ответ на заявление российского МИД о том, что критика Британией действий России в Сирии является "опасным вбросом", Хэммонд заявил, что Россия не может продолжать бомбардировки противников Асада, одновременно называя себя участником мирного процесса.

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Ранее МИД России раскритиковал заявления Филиппа Хеммонда о том, что Россия подрывает усилия международного сообщества по прекращению конфликта в Сирии.