Пискун думает, что в отравлении Ющенко виновата баба

Экс-генпрокурор Святослав Пискун уверен, что экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко покончил жизнь самоубийством.

"Я убежден, что смерть Кравченко — самоубийство. Он понимал, что нужно будет что-то рассказывать, и не был к этому готов", - сказал Пискун в интервью "Контрактам".

На вопрос, готов ли он к тому, что Мирослава Гонгадзе подаст судебный иск по поводу его бездеятельности в расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе, Пискун ответил:

"Лучше бы Мирослава давала правдивые свидетельства Генпрокуратуре". В то же время он ушел от вопроса, считает ли он, что Мирослава Гонгадзе таким образом препятствует расследованию этого дела.

Пискун также заявил, что хотел бы допросить министра внутренних дел Юрия Луценко. На вопрос об информации Луценко, что еще один ключевой свидетель по делу Гонгадзе — генерал Пукач — уже мертв, Пискун ответил:

"Главное, чтобы был здоров Луценко. Этого я ему, собственно, и желаю, потому что хочу допросить его по многим делам. Если с ним что-то произойдет — я потеряю ключевого свидетеля, знающего, кто отравил Ющенко, где Пукач, кого убивал Колесников — Луценко сам об этом говорил. Потому я прошу Юрия Виталиевича, чтобы он берег себя".

На вопрос, кто организовал отравление президента Виктора Ющенко, Пискун дал пространный ответ:

"Я — рыба по гороскопу, и у меня повышенное чувство справедливости. Мне тоже казалось, что Ющенко — порядочный человек. Даже не буду говорить, сколько раз до президентских выборов мы с ним встречались у меня дома".

На уточняющий вопрос, какое отношение это имеет к о отравлению, экс-генпрокурор сказал:

"Во дворе у Ющенко стоит половецкая баба. Наподобие тех, которые ставили на половецких курганах-могильниках. Представьте себе, какую отрицательную энергию несет в себе эта баба! Возникают вопросы: где он ее взял и зачем поставил во дворе? Мне рассказывали, что эту бабу подарил то ли Бакай, то ли еще кто-то. Я Виктору Андреевичу говорил, что от нее нужно избавиться, например, передать в музей. Ведь от такого экспоната не то что почернеть — позеленеть можно".

"Моя бабушка была профессиональной знахаркой. К ней ездили со всего Чернобыльского района детей лечить. Отдельные ее навыки я перенял. Чувствую больше, чем сказано или написано. По теме отравления все понятно?", - добавил он.

Украинская правда