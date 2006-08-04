Депутаты переголосовывают за кандидатуру Стецюка

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предлагает депутатам повторно проголосовать по кандидатуре Петра СТЕЦЮКА на должность судьи Конституционного Суда.

Как отметил председатель счетной комиссии Ярослав СУХИЙ, в ходе голосования не были избраны все пять судей КС, и поэтому предложено вынести на повторное голосование кандидатуры, которые не набрали необходимого количества голосов.

В свою очередь, А.МОРОЗ предложил внести на рассмотрение парламента только одну кандидатуру - Петра СТЕЦЮКА, который набрал больше всего голосов среди тех кандидатов, которые принимали участие в тайном голосовании. Это предложение поддержали 275 депутатов из 300, зарегистрированных в зале.