Депутаты переголосовывают за кандидатуру Стецюка
16:21, 04 августа 2006Политика
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Предложение внес Мороз
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предлагает депутатам повторно проголосовать по кандидатуре Петра СТЕЦЮКА на должность судьи Конституционного Суда.
Как отметил председатель счетной комиссии Ярослав СУХИЙ, в ходе голосования не были избраны все пять судей КС, и поэтому предложено вынести на повторное голосование кандидатуры, которые не набрали необходимого количества голосов.
В свою очередь, А.МОРОЗ предложил внести на рассмотрение парламента только одну кандидатуру - Петра СТЕЦЮКА, который набрал больше всего голосов среди тех кандидатов, которые принимали участие в тайном голосовании. Это предложение поддержали 275 депутатов из 300, зарегистрированных в зале.
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