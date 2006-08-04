Президент может отозвать кандидатуру Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может отозвать кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра в связи со срывом договоренностей.

Как сообщил УНИАН источник из фракции “Наша Украина”, в связи со срывом договоренностей относительно голосования по судьям Конституционного Суда, в частности, что депутаты не поддержали кандидатуру Петра СТЕЦЮКА на должность судьи КС, которую предлагала “Наша Украина”, Президент может отозвать представление на В.ЯНУКОВИЧА.

Источник обратил внимание на то, что Президент до сих пор не появился в парламенте, хотя должен был это сделать в 15.30.