Фракция БЮТ не будет принимать участия в заседаниях парламента

Народный депутат Украины, член фракции Блока Юлии Тимошенко Олег БИЛОРУС утверждает, что фракция не вернется в зал заседаний парламента до конца первой сессии в знак протеста против внесения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра.

Об этом О.БИЛОРУС сообщил корреспонденту УНИАН.

«Сессия заканчивается завтра, и мы не планируем принимать участие в этой сессии - мы не будем голосовать ни за премьера, ни за состав правительства», - сказал О.БИЛОРУС.

Депутат также подчеркнул, что стратегия действий БЮТ направлена на создание теневого Кабинета Министров. «И дальше мы будем работать в оппозиции», - добавил он.

О.БИЛОРУС также опроверг информацию о том, что Юлия ТИМОШЕНКО согласилась возглавить Счетную палату.