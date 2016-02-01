Руководство парламентов Северной Европы и Балтии готово делиться с Украиной опытом евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время пресс-конференции после встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом сегодня в Киеве.

Вице-спикер сейма Латвии Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что "страны Балтии и северные страны” поддерживают Украину.

"Мы будем и дальше высказываться в пользу территориальной целостности Украины и осуждать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией”, - подчеркнула она.

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Либиня-Эгнере заметила, что они поддерживают усилия Украины и понимают те проблемы, которые встают перед ней.

"Что касается плана действий по имплементации безвизового режима, шаги, которые уже сделаны, показывают, что украинский парламент действительно стремится к получению этого режима”, - сказала вице-спикер сейма Латвии.

Она добавила, что по состоянию на 1 января 2016 года приняты "все необходимые законы, но теперь Украина должна развивать сильное и устойчивое экономическое пространство на своей территории, и мы надеемся, что это соглашение будет выполняться очень активно”.

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Также Либиня-Эгнере отметила, что парламенты стран региона готовы делиться опытом европейской интеграции с Украиной.

В свою очередь спикер сейма Литвы Лорета Граужинене заметила, что во время встречи обсуждался, в частности, вопрос адаптации украинского законодательства к европейскому, что является необходимым для внедрения зоны расширенной и углубленной торговли, безвизового режима.

Она подчеркнула, что сейчас для Украины и украинской власти, политических сил Украины наступил важный момент, ведь они должны "выступить вместе”, чтобы засвидетельствовать, что "единственный путь для Украины - это консолидировать усилия по интеграции”.

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"Консолидированные усилия необходимы Европе, чтобы ввести безвизовый режим, чтобы увидеть, как выполняются Минские договоренности, чтобы Европа продлила санкции”, - сказала Граужинєне.

В то же время президент Стортинга Норвегии Олемик Томмессен отметил, что очень важно, чтобы Украина "нашла свой путь к демократической Европе”.

"Мы стремимся работать вместе в европейских рамках независимо от того, будет ли она членом Евросоюза или нет”, - сказал он.