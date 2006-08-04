БЮТ за расширение прав местного самоуправления

Блок Юлии Тимошенко выступает за расширение прав местного самоуправления.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Юлии Тимошенко,

В документе отмечается, что в последнее время некоторыми СМИ распространяются материалы о якобы негативной позиции БЮТ по вопросам развития местного самоуправления. В качестве повода для таких заявлений вспоминается реплика лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО возле Секретариата Президента после заседания круглого стола третьего августа. При этом ее слова об ответственности местной власти за установление тарифов на коммунальные услуги вырываются из контекста общей позиции фракции БЮТ по вопросам тарифной политики.

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что причиной резкого повышения тарифов является недальновидная и некомпетентная политика правительства в ведении переговоров с поставщиками энергоносителей в Украине, заложниками которой сейчас являются местные советы. Фракция предложит свои пути урегулирования этого вопроса.

Блок Юлии Тимошенко последовательно отстаивает права местного самоуправления, как в Верховной Раде Украине, так и в правительстве. Так, состоя в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юлия ТИМОШЕНКО приложила все усилия для принятия Бюджетного кодекса Украины, который заложил основания финансовой независимости местного самоуправления. В правительстве ЮЩЕНКО вице-премьер по вопросам ТЭК Ю.ТИМОШЕНКО остановила процесс искусственного банкротства коммунальных предприятий из-за применения бартерных схем, напоминается в заявлении.

Фракция БЮТ и в дальнейшем, даже находясь в оппозиции, будет предлагать законопроекты, направленные на укрепление местного самоуправления. Мы будем поддерживать изменения в Конституции, в части, расширение прав местного самоуправления. Актуально проведение также следующего этапа бюджетной реформы, что ставит целью расчет трансфертов в местные бюджеты с учетом применения социальных стандартов, перехода к долгосрочному планированию бюджетов, уменьшения злоупотреблений относительно местных бюджетов со стороны контролирующих органов и Государственного казначейства, укрепления материальной базы местных бюджетов в части налогообложения богатства, в частности, земли. Фракция имеет достаточно специалистов для подготовки соответствующих законопроектов на высоком качественном уровне. Фракция активно поддерживала предложения Ассоциации городов Украины относительно Основных направлений бюджетной политики на 2007 год и будет тщательным образом проверять, чтобы они были учтены при рассмотрении проекта государственного бюджета.

Имея большинство в органах самоуправления в 14 областях Украины, Блок Юлии Тимошенко заинтересован в реальном расширении прав самоуправления и приложит все усилия для того, чтобы вынудить Верховную Раду Украины и правительство выполнять Хартию местного самоуправления, ратифицированную Украиной.

БЮТ считает, что мощное местное самоуправление является действенным залогом против сползания Украины к авторитаризму и приложит все усилия для утверждения главного принципа программы блока „крепкое самоуправление – крепкое государство”.