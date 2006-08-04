ВР избрала четверых из пяти судей Конституционного суда
Сообщил источник в счетной комиссии
Верховная Рада Украины избрала четырех из пяти судей Конституционного Суда по квоте парламента.
Как сообщил УНИАН источник в счетной комиссии парламента, больше 226 голосов набрали Мария МАРКУШ, Анатолий ГОЛОВИН, Михаил КОЛОС и Вячеслав ОВЧАРЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде проходит голосование по кандидатурам судей Конституционного Суда Украины.
В бюллетень для голосования внесено 11 кандидатов на должности судей КС.
На 5 должностей судей Конституционного Суда от парламента претендуют:
Тамара КУДЛАЙ – директор Института воздушного и космического права;
Петр СТЕЦЮК – старший научный сотрудник Львовского национального университета имени Франко;
Галина БАЛЮК – профессор кафедры трудового, земельного и экологического права Национального университета имени Тараса Шевченко;
Мария МАРКУШ – временно не работает, народный депутат прошлого созыва;
Иван ПЫЖИК – начальник отдела международного сотрудничества и связей с органами государственной власти и управления секретариата Высшего совета юстиции;
Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ – судья Апелляционного суда города Киева;
Анатолий ГОЛОВИН;
Михаил КОЛОС – работал в системе исправительно-трудовых учреждений, заведующий кафедрой специальных юридических дисциплин правоведческого факультета Национального университета "Острожская академия";
Николай МОРОЗ – судья Верховного Суда Украины;
Николай ШЕЛЕСТ – судья Верховного Суда Украины;
Вячеслав ОВЧАРЕНКО – председатель Енакиевского городского суда.