ВР избрала четверых из пяти судей Конституционного суда

Верховная Рада Украины избрала четырех из пяти судей Конституционного Суда по квоте парламента.

Как сообщил УНИАН источник в счетной комиссии парламента, больше 226 голосов набрали Мария МАРКУШ, Анатолий ГОЛОВИН, Михаил КОЛОС и Вячеслав ОВЧАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде проходит голосование по кандидатурам судей Конституционного Суда Украины.

В бюллетень для голосования внесено 11 кандидатов на должности судей КС.

На 5 должностей судей Конституционного Суда от парламента претендуют:

Тамара КУДЛАЙ – директор Института воздушного и космического права;

Петр СТЕЦЮК – старший научный сотрудник Львовского национального университета имени Франко;

Галина БАЛЮК – профессор кафедры трудового, земельного и экологического права Национального университета имени Тараса Шевченко;

Мария МАРКУШ – временно не работает, народный депутат прошлого созыва;

Иван ПЫЖИК – начальник отдела международного сотрудничества и связей с органами государственной власти и управления секретариата Высшего совета юстиции;

Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ – судья Апелляционного суда города Киева;

Анатолий ГОЛОВИН;

Михаил КОЛОС – работал в системе исправительно-трудовых учреждений, заведующий кафедрой специальных юридических дисциплин правоведческого факультета Национального университета "Острожская академия";

Николай МОРОЗ – судья Верховного Суда Украины;

Николай ШЕЛЕСТ – судья Верховного Суда Украины;

Вячеслав ОВЧАРЕНКО – председатель Енакиевского городского суда.