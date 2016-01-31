Яценюк ожидает возврата в бюджет арестованных $1,5 миллиардов режима Януковича

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в "10 минутах" в воскресенье, 31 января.

"Надеюсь, правоохранительная система и судейство сделают все, чтобы средства, которые были украдены у народа Украины, были возвращены в бюджет, и этот источник будет использован на денежное обеспечение и модернизацию армии и повышение социальных стандартов", - сказал Яценюк.

Он напомнил, что в текущем году Правительство на 16 миллиардов гривен увеличило финансирование сектора безопасности и обороны - до 113 миллиардов, повысив объем денежного обеспечения военнослужащих.

Одним из источников для дальнейшего увеличения денежного обеспечения военнослужащих Глава Правительства назвал, кроме экономического развития, конфискации активов бывшего режима, что предусмотрено в законе о Государственном бюджете: "Правительство не имеет права конфисковать, выносить приговоры, кого-либо привлекать к уголовной ответственности. Но у Правительства есть право после проведения финансового расследования наложить арест на те, или иные активы".

В прошлом году Правительство воспользовалось этим правом, и 1,5 миллиарда долларов из активов прежнего режима находятся под арестом, напомнил он: "Но до сегодняшнего дня нет ни приговора суда, ни конфискации этих активов в пользу государственного бюджета Украины. Уже на протяжении полутора лет приговора суда нет".

Яценюк напомнил, что провел встречу с руководством Генеральной прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро и правоохранительной системы: "Надеюсь, что после нашей встречи украинская правоохранительная система и судейство сделают все для того, чтобы средства, которые были украдены у народа Украины, были возвращены в бюджет, и этот источник будет использован на денежное обеспечение и модернизацию армии и повышение социальных стандартов".