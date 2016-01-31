"Самопомич" угрожает выйти из коалиции

Об этом народный депутат от «Самопомочи» Татьяна Острикова заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, фракция приняла решение о высказывании недоверия правительству Арсения Яценюка.

«Фракция "Самопомич" приняла решение, что мы высказываем недоверие этому правительству, мы требуем его полной отставки, в том числе с отставкой премьер-министра, который не смог справиться с реформами – это уже стало очевидным», - сообщила Острикова.

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По ее словам, если это не будет сделано, "Самопомич" может выйти из коалиции.

"Вопрос выхода из коалиции, в случае если правительство не будет полностью переформатировано, мы отдельно будем решать в зависимости от того, будем ли мы представлены в этом правительстве и каким образом мы там будем представлены", - заявила депутат.

Напомним, что 29 января состоялось заседание рабочей группы по внесению изменений в коалиционное соглашение, ее планируют дополнить пунктами о сроках выполнения договоренностей и ответственности за их срыв.

Идею обновления коалиционного соглашения поддержал и премьер Арсений Яценюк. Также в правительстве предложили депутатам, недовольными действиями Кабмина, внести в Верховную Раду резолюцию о недоверии.

Как сообщал УНИАН, на увольнении премьера и отставке правительства настаивают фракции “Батькивщина” и «Объединения «Самопомич».

29 января министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко подал в Верховную Раду заявление об отставке в ответ на решение политсовета партии «Объединение «Самопомич» о его отзыве из состава Кабинета министров.

Справка УНИАН. Согласно ст. 228 Регламента Верховной Рады, парламент раз в год заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров. Правительство представляет отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Этой статьей регламента также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию о недоверии правительству.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявлял, что парламент может заслушать отчет Кабмина в период с 16 по 19 февраля.