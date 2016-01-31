Яценюк поручил рассмотреть вопрос об увеличении зарплат военным в зоне АТО

Об этом Яценюк сообщил сегодня в передаче «10 минут с премьер-министром», отвечая на вопрос пользователя Facebook, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Яценюк напомнил, что в текущем году правительство на 16 млрд грн увеличило финансирование сектора безопасности и обороны - до 113 млрд.

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Он подчеркнул, что в Вооруженных силах стрелок раньше получал 2 тыс. 341 грн, сейчас – 7 тыс., что на 4 тыс. 659 больше. Командир взвода раньше получал 3 тыс. 801 грн, сегодня – 9 тыс. Для командира роты выплаты увеличились с 5 тыс. 096 до 11 тыс. грн. Для командира батальона – с 5 тыс. 664 до 13 тыс. грн. Для командира бригады - по 6 тыс. 501 до 16 тыс. грн.

«Аналогичная схема и аналогичные объемы денежного содержания, которые получают украинские военнослужащие, применяются и в Национальной гвардии Украины», - отметил глава правительства.