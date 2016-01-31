В ВСУ служат около 140 тысяч контрактников – премьер

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

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По словам премьера, благодаря повышению денежного содержания в армии существенно увеличилось количество профессиональных контрактников.

«В среднем до 200 контрактников ежедневно мы получаем в ряды Вооруженных сил Украины. Уже сейчас количество контрактной профессиональной армии в Украине составляет около 140 тысяч граждан», - сказал он.

Основная цель повышения денежного содержания, по словам Яценюка, - создание профессиональной армии, которая должна соответствовать высоким стандартам НАТО, «которая должна уметь воевать и иметь новую технику, а военнослужащий должен получать достойную заработную плату».

Аналогичный подход, подчеркнул он, существует и в Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНИАН, в текущем году уровень денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и Нацгвардии повышен более чем вдвое.