Порошенко рассказал, что на уме в Президента

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался от идеи отмены конституционной реформы и считает необходимым ее доработать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал, комментируя только что принятый парламентом закон, который запрещает Конституционному Суду осуществлять ревизию Конституции.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что этот документ не является результатом договоренностей между Президентом и коалицией относительно гарантий того, что конституционные изменения не будут отменены.

«Президент не имеет никакого отношения к этому закону», - сказал П.ПОРОШЕНКО и добавил, что В.ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о том, что он не разделяет всех положений конституционной реформы, которая была проведена в 2004 году, «но он видит путь, по которому нужно идти – это путь внесения дополнительных изменений в Конституцию, которые будут устранять очевидные несоответствия, которые содержит проголосованная конституционная реформа». «Президент не может оставаться в стороне от происходящего сегодня в стране. 90% причин продолжительного парламентской хаоса – несбалансированная конституционная реформа», - отметил П.ПОРОШЕНКО и подчеркнул, что у Президента есть два пути: “Первый – отменить реформу, второй путь – устранять существующие проблемы”. «Президент выбрал второй путь, и об этом сказал, и никоим образом не связаны какие-то не публичные договоренности, что Президент взял на себя какие-то обязательства. Я точно знаю, что Президент достаточно жестко отказался быть участником этого, потому что давно заявил, что видит сотрудничество (доработка изменений в Конституцию – УНИАН) именно таким образом», - сказал депутат.

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что в Универсале есть пункт, который предусматривает совместную работу парламента по внесению изменений в Конституцию. Он также высказался за то, чтобы это произошло еще на этой сессии. Но, по его мнению, реальнее это будет сделать в начале следующей сессии.

П.ПОРОШЕНКО отказался давать прогноз, подпишет ли Президент принятый сегодня парламентом закон. «Я не могу комментировать действия Президента, я не исключаю, что он его подпишет. Я лично думаю, что легитимность этого законопроекта является сомнительной», - сказал П.ПОРОШЕНКО.