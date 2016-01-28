Порошенко поздравил новоизбранного президента Португалии с победой на выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Португалией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также европейских стремлений нашего государства.

Марсело Ребело де Соуза заявил, что Португалия - истинный союзник и партнер Украины в ее стремлении интегрироваться в Европейский союз.

Читайте такжеНа выборах в Португалии лидируют правоцентристы - СМИ

Собеседники подтвердили намерения к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Президенты также отметили важность для повестки дня обеих стран вопросов украинской громады в Португалии.

Президент Украины пригласил новоизбранного президента Португалии посетить с визитом Киев.

Читайте такжеПарламент Португалии отправил правительство в отставку через 11 дней после назначения

Как сообщал УНИАН, президентом Португалии избран 67-летний профессор права Марсело Ребело де Соуза.