Павел Глоба обещает кризис России и долгую жизнь Лукашенко

Известный российский астролог Павел Глоба выступил с политическим предсказанием. В интервью "Новым Известиям" он заявил, что в 2012 году Россию ожидает "системный кризис".

"Новый системный кризис в России будет только в 2012 году. И до 2019 года нам придется затянуть пояса", - заявил Глоба на вопрос, сохранится ли после 2008 года "основная линия партии". По словам астролога, вытаскивать Россию из кризиса будет "глубинка". По информации Глобы, "сразу после кризиса" столицу перенесут из Москвы в Нижний Новгород или Самару. Только после этого население России начнет снова расти.

Глоба также предсказывает длинную жизнь Александру Лукашенко, который будет в Белоруссии "гнуть свою линию, пока жив", и размещение баз НАТО в Азербайджане. Особо астролог остановился на внешнеполитической ситуации и предсказал войну в Иране в следующем году. Что до Европы, то она никогда не пустит к себе Россию, "которую боится".

Лента.ру