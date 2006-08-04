Янукович собирается праздновать ”по-мужски”

Кандидат на должность премьер-министра Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ говорит, что чувствует себя спокойно перед голосованием за его назначение на должность главы правительства и в будущем в случае необходимости готов сотрудничать с Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в ВР.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня он «спокойно спал, заехал утром в церковь».

Говоря о дальнейших отношениях с Ю.ЕХАНУРОВЫМ, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мы будем держать связь, если будут возникать вопросы».

Отвечая на вопрос журналистов о своих планах после утверждения премьер-министром, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что собирается «по-мужски» отпраздновать свое назначение на эту должность. «Будем праздновать нормально. По-мужски», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА “Украинская правда».

В.ЯНУКОВИЧ признал, что годы после Помаранчевой революции положительно повлияли на Украину. «Как бы трудно ни было, но этот период пошел на пользу государству. Во многих направлениях Украина стала меняться. Мы стали освобождаться от грязи, которая накапливалась годами», - сказал он.

По словам кандидата в премьеры, он увидел, что Президент готов к сотрудничеству. «Во время последнего разговора с Президентом я услышал от него, что у него большое желание объединиться и работать вместе, объединить страну. Такое же желание я чувствовал еще в конце 2004 года», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

На вопрос о судьбе антикризисной коалиции В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Речь идет о ее объединении с фракцией «Наша Украина». Если это произойдет, потом, понятно, будет широкая коалиция».

На вопрос, получил ли он уже поздравления от Президента России Владимира ПУТИНА, В.ЯНУКОВИЧ улыбнулся и сказал: «Меня еще никто не поздравлял».