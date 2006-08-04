Ехануров попрощался с Кабмином

Сегодня премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ «попрощался» с Кабинетом Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в интервью журналистам в кулуарах парламента.

«Сегодня я попрощался с Кабинетом Министров. Я оставил в кабинете план действий правительства до 2011 года и мониторинг ситуации (дел в стране – УНИАН) на сегодняшний день», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, на сегодняшний день «экономика передается (новому правительству – УНИАН) в нормальном состоянии. Уровень инфляции за прошлый месяц составлял 0,9%, с начала года 3,7%. Думаю, предположил Ю.ЕХАНУРОВ, что и август будет уравновешенным и спокойным, то есть будет рост (экономики – УНИАН)».

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что он договорился с кандидатом на должность премьер-министра Украины лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которого ВР сегодня должна утвердить, что в случае положительного голосования за него, завтра в 10.00 они встретятся «у него в кабинете и будем говорить о текущих проблемах». То есть, отметил премьер, «состоится цивилизованная передача функций».

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он в составе нового правительства, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Мне никто ничего не предлагал. Я сразу сказал, что не иду никуда».

Как сообщал УНИАН, 24 июля Ю.ЕХАНУРОВ заявлял, что не видит возможности работать в правительстве, в котором он не будет премьером.

«Я не вижу возможности работать в правительстве, где я не буду премьером», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что планирует после завершения своей премьерской карьеры добросовестно работать в парламентском комитете.