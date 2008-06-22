Единый Центр не хочет, чтобы его попрекали "ходоками"

Донецкую областную партийную организацию "Единый Центр" возглавил Андрей АМБРОСЕНОК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке, в конференц-зале гостиничного комплекса "Виктория" состоялось общее собрание Донецкой облорганизации "Единый Центр", на котором тайным голосованием и был избран ее лидер – 32-летний А. АМБРОСЕНОК. Выдвинул эту кандидатуру присутствовавший на собрании народный депутат Украины, член политсовета партии "Единый Центр" Михаил ПОЛЯНЧИЧ. Он отметил, что А. АМБРОСЕНОК был единогласно избран Президиумом партии как подходящая кандидатура для лидера донецкой организации.

"У нас ориентация на молодых, амбициозных, сильных и хороших людей, чтобы нас не упрекали, что он был там, ходил во всех партиях, был в парламенте, ходил по всем фракциям и всем партиям", - объяснил этот выбор М.ПОЛЯНЧИЧ и добавил: "Тем более Донецк… нам надо растить местные кадры, я буду к ним приезжать, но руководить будут они, потому что знают, что им более интересно, знают, как здесь обстоят дела, знают обычаи и знают людей".

Других кандидатур никто не выдвигал, и каждый делегат собрания вбросил свой бюллетень в прозрачную урну для голосования. 215 голосов были - "за", 3 – "против", 3 – "воздержались" и один бюллетень оказался недействительным.

В ответном слове А.АМБРОСЕНОК поблагодарил всех за поддержку, подчеркнул, что постарается "не подвести ожидания", что ему есть над чем работать, так как "есть еще люди против" его кандидатуры. "Я не имею ввиду их устранять, … надо работать", - с улыбкой сказал А.АМБРОСЕНОК.

"Партия не ставит радикальных задач и именно это меня, как прагматичного человека, привлекло идти в эту партию. То есть не мотание флага, а именно прагматичная работа", - заключил он, объясняя свое решение возглавить "Единый Центр" в Донецкой области.

Справка УНИАН. А.АМБРОСЕНОК, 1976 года рождения, политическую карьеру начал с 2003 года, когда вступил в Партию промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ). В 2006 году он возглавил Донецкую облорганизацию ПППУ, полгода назад стал заместителем лидера ПППУ, а 3 июня 2008 года написал заявление и вышел из рядов партии.

А.АМБРОСЕНОК занимается предпринимательской деятельностью, входит в состав основателей ООО "Дирол – Кэтбери" и ООО "Агрокомплекс – сеть супермаркетов "7 квартал".