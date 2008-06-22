Черновецкий уволил Кильчицкую как самое слабое звено?

Уход Ирэны Кильчицкой с должности замглавы КГГА призван был символизировать очищение команды Леонида Черновецкого от прошлых ошибок. Такое мнение высказал «Газете по-киевски» политолог Константин Бондаренко.

По его словам, обычно после избрания политика на второй срок подводятся итоги первого срока и соответственно из команды уходят те, которых считают виновниками просчетов.

«В данной ситуации ушла Кильчицкая, и даже не смотря на то, что она, как никто другой, яро защищала Черновецкого – он заявление подписал. Очевидно, промэрская команда решила, что именно она является слабым звеном прошлой каденции Черновецкого», - отметил Бондаренко относительно Кильчицкой. подчеркнув, что в общей сложности она проработала с Черновецким 12 лет.

Он также отметил, что после ухода Кильчицкой, у Черновецкого наверняка отпали любые предпосылки для того, чтобы продолжать чистки в своем окружении. Сейчас ему нет смысла менять, что-либо и кого-либо в своей команде.

А вот что касается заявления Черновецкого, что якобы Кильчицкой угрожали из МВД, то политолог расценивает это как очередной виток противостояния между Черновецким и министром внутрениих дел Юрием Луценко.

Политолог уверен, что в этой борьбе победа не достанется никому - Черновецкий усидит в мэрском кресле позиции до конца срока, а Луценко уйдет со своей должности только вместе с правительством.

А вот относительно возможности сближения Черновецкого с регионалами Бондаренко отметил, что скорее всего это пройдет не на кадровом уровне, а на уровне экономических интересов.